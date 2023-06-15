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    Новый тизер «Побега из курятника 2» от Netflix

    15 июня 2023
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    15.06.2023
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    0 минут на чтение
    Новый тизер «Побега из курятника 2» от Netflix

    Netflix объявил, что продолжение «Побега из курятника» с подзаголовком «Рассвет самородка» (или Dawn of the Nugget в оригинале) выйдет 15 декабря.

    В честь этого онлайн-кинотеатр даже поделился свежим тизер-трейлером, в котором из яйца вылупляется цыпленок.

    Петуха Рокки на этот раз озвучит Закари Ливай, а Джинджер — Тэнди Ньютон. Роль Молли, дочери Рокки и Джинджер, досталась Белле Рамзи из The Last of Us.

    Постановкой занимается Сэм Фелл, снявший «Смывайся». А сценарий написали Кэри Киркпатрик, Джон О’Фаррелл и Рэйчел Таннард.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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