Новый тизер «Побега из курятника 2» от Netflix

Netflix объявил, что продолжение «Побега из курятника» с подзаголовком «Рассвет самородка» (или Dawn of the Nugget в оригинале) выйдет 15 декабря.

В честь этого онлайн-кинотеатр даже поделился свежим тизер-трейлером, в котором из яйца вылупляется цыпленок.

Петуха Рокки на этот раз озвучит Закари Ливай, а Джинджер — Тэнди Ньютон. Роль Молли, дочери Рокки и Джинджер, досталась Белле Рамзи из The Last of Us.

Постановкой занимается Сэм Фелл, снявший «Смывайся». А сценарий написали Кэри Киркпатрик, Джон О’Фаррелл и Рэйчел Таннард.