Новый тизер-трейлер Dragon Age: Dreadwolf

BioWare поделилась новым тизер-трейлером четвертой части Dragon Age с подзаголовком Dreadwolf.

В ролике можно увидеть внутриигровые и кинематографические кадры некоторых локаций из грядущей RPG, а вот сам геймплей не показали.

Кроме того, студия рассказала, что проведет полноценную презентацию Dreadwolf только летом 2024 года.

Ранее инсайдеры сообщали, что игра выйдет во второй половине 2024 года.