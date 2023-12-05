Новый тизер-трейлер Dragon Age: Dreadwolf

BioWare поделилась новым тизер-трейлером четвертой части Dragon Age с подзаголовком Dreadwolf.
В ролике можно увидеть внутриигровые и кинематографические кадры некоторых локаций из грядущей RPG, а вот сам геймплей не показали.
Кроме того, студия рассказала, что проведет полноценную презентацию Dreadwolf только летом 2024 года.
Ранее инсайдеры сообщали, что игра выйдет во второй половине 2024 года.
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