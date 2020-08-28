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    Новости

    Новый тизер-трейлер второго сезона «Темных начал»

    28 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    28.08.2020
    2513
    0 минут на чтение
    Новый тизер-трейлер второго сезона «Темных начал»

    HBO поделился новым тизер-трейлером второго сезона «Темных начал», в основу которого легла книга «Чудесный нож» — второй роман трилогии Филипа Пулмана.

    В ролике можно увидеть город призраков Читтагацце, встречу Лиры с Уиллом Парри и собрание Магистериума.

    К актерскому составу присоединились Теренс Стэмп («Англичанин), Джейд Анука («Ритм-секция») и Симона Кирби («Другой»).

    Продолжение «Темных начал» выйдет в ноябре — точной даты пока нет.

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    Вспоминаем романы Филипа Пулмана и картину 2007 года, а заодно отвечаем на вопрос, стоит ли ждать второй сезон.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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