Новый трейлер аниме «Шаман Кинг: Цветы»

Вышел второй трейлер продолжения «Шаман Кинга» с подзаголовком «Цветы», в основу которого легла одноименная манга Хироюки Такэи.

Действие развернется через 10 лет после событий оригинального сериала, а в центре сюжета будет Хана, сын Ё и Анны. Ему предстоит принять участие в битве Цветок Маиса, который устраивает восьмерка богов.

Постановкой занимается Такеси Фурута, сделавший перезапуск «Шаман Кинга» 2021 года. Сёдзи Ёнэмура вновь написал сценарий. А за дизайн персонажей отвечает Маюко Ямамото, приложивший руку к «Мастерам Меча Онлайн: Алисизация».

Аниме-сериал выйдет в январе 2024 года.