Новый трейлер «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер ТВ-адаптации «Аватара: Легенда об Аанге».

Главных героев сыграли Иэн Аусли (Сокка), Киавентио (Катара), Гордон Кормье (Аанг) и Даллас Лю (Зуко).

Изначально за сериал отвечали авторы оригинального мультфильма Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, но в 2020-м они оставили его из-за творческих разногласий.

Шоу выйдет 22 февраля 2024 года.