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    Новый трейлер «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

    23 января 2024
    Фото аватара
    23.01.2024
    536
    0 минут на чтение
    Новый трейлер «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

    Netflix опубликовал полноценный трейлер ТВ-адаптации «Аватара: Легенда об Аанге».

    Главных героев сыграли Иэн Аусли (Сокка), Киавентио (Катара), Гордон Кормье (Аанг) и Даллас Лю (Зуко).

    Изначально за сериал отвечали авторы оригинального мультфильма Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, но в 2020-м они оставили его из-за творческих разногласий.

    Шоу выйдет 22 февраля 2024 года.

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    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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