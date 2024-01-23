Новый трейлер «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер ТВ-адаптации «Аватара: Легенда об Аанге».
Главных героев сыграли Иэн Аусли (Сокка), Киавентио (Катара), Гордон Кормье (Аанг) и Даллас Лю (Зуко).
Изначально за сериал отвечали авторы оригинального мультфильма Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, но в 2020-м они оставили его из-за творческих разногласий.
Шоу выйдет 22 февраля 2024 года.
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