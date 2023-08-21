Новый трейлер игры The Invincible по роману Станислава Лема

Starward Industries и 11 bit studios опубликовали новый трейлер игры The Invincible по мотивам научно-фантастического романа «Непобедимый» Станислава Лема.
Разработчики описывают проект как интерактивный триллер от первого лица, история которого меняется в зависимости от действий игрока.
В центре сюжета будет астробиолог Ясна, которая вынуждена искать членов своей команды на жуткой и на первый взгляд необитаемой планете Регис III.
Вместе с этим The Invincible получила дату релиза — 6 ноября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.