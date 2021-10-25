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    Новости

    Новый трейлер «Колеса Времени» объясняет завязку сериала

    25 октября 2021
    25.10.2021
    679
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    Amazon поделился новым трейлером «Колеса Времени» — сериала по одноимённому фэнтезийному эпосу Роберта Джордана.

    Ролик вышел скорее объяснительным. В нём Морейн Дамодред (Розамунд Пайк), одна из главных героинь цикла, рассказывает, что происходит в мире и в чём её цель.

    В центре сюжета — трое главных героев из деревеньки Двуречье: Ранд, Перрин и Мэт. Троица узнаёт, что на их след нападает некий Тёмный и его приспешники, и потому они как можно скорее покидают родной дом. В путешествии к ним примыкает ещё несколько спутников, среди которых — Морейн из ордена Айз Седай. Она хочет сопроводить героев в безопасное место — Тар Валон. Морейн уверена, что она нашла так называемого Возрождённого Дракона, который способен изменить мир.

    Шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла.

    В работе также находятся фильмы-приквелы, которые называются «Эпоха легенд». Согласно синопсису, её действие развернётся за тысячелетия до действия саги. Трилогия покажет «футуристическую утопию», которую поддерживает Единая Сила.

    А сериал Amazon стартует 19 ноября. Команда уже снимает второй сезон.

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