    3
    Новости

    Новый трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет»

    26 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    26.03.2021
    1050
    0 минут на чтение
    Новый трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» 1

    Warner Bros. наконец-то представила полноценный трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна.

    Фильм будет чем-то средним между переосмыслением и продолжением оригинальной ленты. По сюжету отпетые злодеи и психопаты с фантастическими талантами объединятся, чтобы выполнить нетипичную для их рода деятельности миссию.

    В главных ролях Марго Робби, Виола Дэвис, Джон Сина, Идрис Эльба, Юэль Киннаман, Сильвестер Сталлоне, Питер Капальди и другие.

    Недавно режиссер рассказал, что WB предоставила ему полную творческую свободу, а продюсеры фактически не вмешивались в его работу.

    «Миссия навылет» выйдет 6 августа — одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

    Напомним, сейчас Джеймс Ганн также работает над телевизионным спин-оффом картины — про Миротворца в исполнении Джоны Сина.

    Трейлер

    Дубляж

    Постер

    Читайте также

    WB не планирует выпускать режиссерскую версию «Отряда самоубийц». Но есть пара нюансов

    WB не планирует выпускать режиссерскую версию «Отряда самоубийц». Но есть пара нюансов

     Дмитрий Кинский |  24.03.2021

    Возможно, это просто блеф.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя
    0
    4440
    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя

    Вы не поверите, но нас ждёт ещё один польский киберпанк-проект. На этот раз изометрический и довольно унылый.

    1
    0
    16583
    Читаем книгу «Dragonlance. Второе поколение» Маргарейт Уэйс и Трейси Хикмена

    С момента Войны Копья прошло много лет, но однажды всадница на синем драконе находит Карамона Маджере, чтобы рассказать ему тайну о его племяннике…

    «Поступь хаоса»: как отмучилась последняя подростковая антиутопия 4
    0
    20631
    «Поступь хаоса»: как отмучилась последняя подростковая антиутопия

    Экранизация-долгострой оставила от романа Патрика Несса лишь бледную тень.

    «Евангелион», который будет всегда. О чём это аниме? 11
    0
    72122
    «Евангелион», который будет всегда. О чём это аниме?

    Изучаем сериал и «ребилды», их многочисленные символы, аллюзии, отсылки к разным религиям и произведениям.

    Кит Томас «Далия Блэк. Хроника Вознесения»
    0
    126052
    Кит Томас «Далия Блэк. Хроника Вознесения»: книга из будущего

    Скоро нас навестят инопланетяне!

    Читаем книгу «Ревущая тьма» Кристофера Руоккио
    0
    165643
    Читаем книгу «Ревущая тьма» Кристофера Руоккио

    Второй том начинается с пробуждения лорда-коменданта, который пытается вспомнить события прошлого и собрать воедино разрозненные образы.

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 5
    0
    164677
    10 необычных новых игр с ретро-атмосферой

    От ретрофутуризма до сюрреалистичной антиутопии с гигантским милиционером.

    Авторские сборники от прославленных фантастов 6
    0
    175449
    Что почитать: авторские сборники от известных фантастов

    Книги для поклонников малой формы.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить