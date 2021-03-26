Новый трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет»

Warner Bros. наконец-то представила полноценный трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна.

Фильм будет чем-то средним между переосмыслением и продолжением оригинальной ленты. По сюжету отпетые злодеи и психопаты с фантастическими талантами объединятся, чтобы выполнить нетипичную для их рода деятельности миссию.

В главных ролях Марго Робби, Виола Дэвис, Джон Сина, Идрис Эльба, Юэль Киннаман, Сильвестер Сталлоне, Питер Капальди и другие.

Недавно режиссер рассказал, что WB предоставила ему полную творческую свободу, а продюсеры фактически не вмешивались в его работу.

«Миссия навылет» выйдет 6 августа — одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

Напомним, сейчас Джеймс Ганн также работает над телевизионным спин-оффом картины — про Миротворца в исполнении Джоны Сина.

Трейлер

Дубляж

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