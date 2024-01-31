Новый трейлер перезапуска аниме «Волчица и пряности»

TOHO Animation выпустила новый трейлер перезапуска «Волчицы и пряностей» (или Ookami to Koushinryou в оригинале) по одноименному ранобэ Исуны Хасэкуры.
На этот раз за производство отвечает студия Passione, наиболее известная по «Межвидовым рецензентам» и «Цитрусу».
Постановкой занимается Хидзири Сампэй («Юри — это моя работа!»). Его консультирует Такэо Такахаси, приложивший руку к оригинальному сериалу. Композитором выступает Кевин Пенкин («Созданный в бездне»).
К ролям Хоро и Крафта вернутся сэйю Ами Косимидзу и Дзюн Фукуяма соответственно.
Премьера состоится в апреле 2024 года — точной даты пока нет.
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Редактор
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