Новый трейлер «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой

Universal Pictures представила новый трейлер мистического триллера под названием «Прошлой ночью в Сохо».

В центре сюжета молодая девушка, которая попадает в Лондон 1960-х и сталкивается со своим кумиром. Однако вскоре героиня осознает, что она — заложница в чужом теле.

Режиссером выступает Эдгар Райт, снявший «Малыша на драйве». А главные роли исполнят Аня Тейлор-Джой, Томасин Маккензи и Мэтт Смит.

Мировая премьера состоится 29 октября, а в России фильм выйдет 3 ноября.