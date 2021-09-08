Новый трейлер «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой

Universal Pictures представила новый трейлер мистического триллера под названием «Прошлой ночью в Сохо».
В центре сюжета молодая девушка, которая попадает в Лондон 1960-х и сталкивается со своим кумиром. Однако вскоре героиня осознает, что она — заложница в чужом теле.
Режиссером выступает Эдгар Райт, снявший «Малыша на драйве». А главные роли исполнят Аня Тейлор-Джой, Томасин Маккензи и Мэтт Смит.
Мировая премьера состоится 29 октября, а в России фильм выйдет 3 ноября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: «Игра Эндера» — так победим!Нет воинов страшнее, чем дети.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.