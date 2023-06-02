Новый трейлер пятого сезона аниме «Проза бродячих псов»

Студия BONES представила новый трейлер пятого сезона «Прозы бродячих псов» (или Bungou Stray Dogs в оригинале).
GRANRODEO исполнит песню Kurogane no Or для опенинга, а Luck Life трек Kiseki для эндинга.
В творческом составе не произошло изменений: режиссером выступает Такуя Игараси, за сценарий отвечает Ёдзи Энокидо, а дизайном персонажей и анимацией занимается Нобухиро Арай.
Премьера состоится 12 июля.
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