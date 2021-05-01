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    Новости

    Новый трейлер пятого сезона «Рика и Морти»

    1 мая 2021
    Кот-император
    01.05.2021
    1105
    0 минут на чтение
    Новый трейлер пятого сезона «Рика и Морти»

    Adult Swim представили новый трейлер пятого сезона «Рика и Морти». Судя по трейлеру, в этот раз семья Смитов-Санчезов столкнётся с кислотным дождём, гигантским насекомым, киберпанк-птицами и множеством других опасностей, а также будет сражаться на роботах, как Могучие рейнджеры.

    Премьера уже 20 июня! Этот день теперь будет мультивселенским праздником — Днём Рика и Морти, в который фанаты получат ролики о создании мультсериала и особые сюрпризы.

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    А если конкретнее, 20 июня.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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