Adult Swim представили новый трейлер пятого сезона «Рика и Морти». Судя по трейлеру, в этот раз семья Смитов-Санчезов столкнётся с кислотным дождём, гигантским насекомым, киберпанк-птицами и множеством других опасностей, а также будет сражаться на роботах, как Могучие рейнджеры.
Премьера уже 20 июня! Этот день теперь будет мультивселенским праздником — Днём Рика и Морти, в который фанаты получат ролики о создании мультсериала и особые сюрпризы.
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А если конкретнее, 20 июня.
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