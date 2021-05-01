Adult Swim представили новый трейлер пятого сезона «Рика и Морти». Судя по трейлеру, в этот раз семья Смитов-Санчезов столкнётся с кислотным дождём, гигантским насекомым, киберпанк-птицами и множеством других опасностей, а также будет сражаться на роботах, как Могучие рейнджеры.

Премьера уже 20 июня! Этот день теперь будет мультивселенским праздником — Днём Рика и Морти, в который фанаты получат ролики о создании мультсериала и особые сюрпризы.