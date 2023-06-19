Новый трейлер ремейка аниме «Бродяга Кэнсин»

Вышел еще один трейлер новой ТВ-адаптации одного из самых популярных сёнэнов «Бродяга Кэнсин» (или Rurouni Kenshin в оригинале) за авторством Нобухиро Вацуки.
Производством занимается LIDENFILMS («Песнь ночных сов». Режиссером выступает Хидэё Ямамото («Темнее черного»). Сценарий адаптирует Хидэюки Курата («Созданный в бездне»). А за дизайн персонажей отвечает Тэруми Нисии («Пингвиний барабан»).
В центре сюжета Кэнсин Химура, который был известным мечником в период смутного времени Бакумацу, но теперь хочет искупить своих грехи, странствуя по Японии и помогая людям.
Премьера состоится 6 июля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.