Новый трейлер ремейка Persona 3. Игра выйдет в феврале

Студия Atlus представила новый геймплейно-сюжетный трейлер ремейка Persona 3 с подзаголовком Reload.
Вместе с этим появилась дата релиза — 2 февраля 2024 года. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.
В магазинах Steam, Xbox Store и PS Store уже появились страницы ремейка. Скоро откроются предзаказы игры в трех изданиях.
Напомним, у обновленной Persona 3 впервые в серии появятся русские субтитры.
Трейлер
Ключевой арт
Новые скриншоты
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