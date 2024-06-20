Новый трейлер сериала «Пингвин». Ждем его в сентябре

Стриминговый сервис Max опубликовал новый трейлер сериального спин-оффа «Бэтмена» про Пингвина.
Действие развернется вскоре после событий фильма Мэтта Ривза, а в центре внимания будет Кобблпот, который пришел к власти в преступном мире Готэма.
Шоураннером выступает Лорен Лефранк, приложившая руку к «Агентам Щ.И.Т.». К роли Освальда Кобблпот вновь вернется Колин Фаррелл.
Премьера состоится в сентябре — пока без точной даты.
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