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    Новый трейлер сериала «Пингвин». Ждем его в сентябре

    20 июня 2024
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    20.06.2024
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    Новый трейлер сериала «Пингвин». Ждем его в сентябре

    Стриминговый сервис Max опубликовал новый трейлер сериального спин-оффа «Бэтмена» про Пингвина.

    Действие развернется вскоре после событий фильма Мэтта Ривза, а в центре внимания будет Кобблпот, который пришел к власти в преступном мире Готэма.

    Шоураннером выступает Лорен Лефранк, приложившая руку к «Агентам Щ.И.Т.». К роли Освальда Кобблпот вновь вернется Колин Фаррелл.

    Премьера состоится в сентябре — пока без точной даты.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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