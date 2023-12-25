    Новости

    Новый трейлер третьего сезона исэкая KonoSuba

    25 декабря 2023
    Фото аватара
    25.12.2023
    393
    0 минут на чтение
    Новый трейлер третьего сезона исэкая KonoSuba

    Вышел полноценный трейлер третьего сезона комедийного исэкая KonoSuba (или «Этот замечательный мир!» на русском).

    Его производством занимается студия Drive, которая ранее сняла спин-офф про волшебницу Мэгумин. Первые два сезона делала студия DEEN, а полнометражку — J.C. Staff.

    За постановку отвечает Юдзиро Абэ, снявший некоторые эпизоды «Госпожи Кагуи». К сценарию и дизайну персонажей вернулись Макото Уэдзу и Коити Кикута.

    Напомним, в центре сюжета японский школьник, который умер перед трактором от испуга и реинкарнировал в фэнтезийном мире, прихватив за собой «бестолковую» богиню воды Акву.

    Премьера состоится в апреле 2024 года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    «Вонка»: всё в шоколаде! 1
    0
    1738
    «Вонка»: всё в шоколаде!

    Удачный приквел о самом эксцентричном кондитере детской литературы

    Будущие экранизации комиксов DC
    0
    14202
    Будущие экранизации комиксов DC

    Джеймс Ганн перезапускает DC, Леди Гага влюбляется в Джокера, Отряд самоубийц отправляется в Японию.

    Нил Стивенсон «Синдром отката». Лекарство опаснее болезни
    0
    21850
    Нил Стивенсон «Синдром отката». Лекарство опаснее болезни

    Климатическая фантастика с привкусом надежды

    Художник Йеспер Эйсинг: 4
    0
    72833
    Художник Йеспер Эйсинг: драконы, гоблины и Magic: The Gathering

    Датский художник — о поиске идеального мгновения, референсах в реальной жизни и радости традиционной живописи.

    Гай Гэвриел Кей: мастер исторического фэнтези 3
    0
    70570
    Гай Гэвриел Кей: мастер исторического фэнтези

    Создатель «Львов Аль-Рассана», «Сарантийской мозаики» и других романов, навеянных земной историей

    Как вымерли динозавры? 7
    0
    113965
    Как вымерли динозавры? Почему виноват не только метеорит

    И русы здесь точно не при чём

    Мятежная луна черновик 6
    0
    121474
    «Мятежная луна» Снайдера не станет новыми «Звёздными войнами» — и вот почему

    Выясняем, за дело ли фильм разгромили критики.

    Продолжения сериалов 2024: Аркейн, Дом Дракона, Разделение 3
    0
    120872
    Продолжения сериалов 2024: Аркейн, Дом Дракона, Разделение

    А ещё «Звёздный путь» и «Кольца власти».

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить