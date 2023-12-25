Новый трейлер третьего сезона исэкая KonoSuba

Вышел полноценный трейлер третьего сезона комедийного исэкая KonoSuba (или «Этот замечательный мир!» на русском).

Его производством занимается студия Drive, которая ранее сняла спин-офф про волшебницу Мэгумин. Первые два сезона делала студия DEEN, а полнометражку — J.C. Staff.

За постановку отвечает Юдзиро Абэ, снявший некоторые эпизоды «Госпожи Кагуи». К сценарию и дизайну персонажей вернулись Макото Уэдзу и Коити Кикута.

Напомним, в центре сюжета японский школьник, который умер перед трактором от испуга и реинкарнировал в фэнтезийном мире, прихватив за собой «бестолковую» богиню воды Акву.

Премьера состоится в апреле 2024 года.