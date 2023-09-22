Новый трейлер второго сезона аниме «Убийца гоблинов»

Вышел новый трейлер второго сезона аниме-сериала в жанре темного фэнтези «Убийца гоблинов» (или Goblin Slayer в оригинале).
Шоу рассказывает об опытном авантюристе, который посвятил свою жизнь одной единственной цели — истреблению гоблинов.
Режиссурой занимаются Такахару Одзаки («Врата Штейна 0») и Мисато Такада («Детективное агентство Лейтон: Расследования Кэт»). За дизайн персонажей отвечает Хироми Като, приложивший руку к «Луна, Лайка и Носферату».
Премьера состоится 6 октября на японском ТВ.
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