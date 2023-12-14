Новый трейлер второго сезона антологии «Что, если...?»

Disney поделилась новым трейлером второго сезона анимационной антологии «Что, если…?» (или What If…? в оригинале).
Всего будет 9 эпизодов, в которых появятся Звездный лорд, Капитан Картер, Мстители из 1602 года и другие персонажи.
Премьера состоится 22 декабря 2023 года, а новые серии будут выходить каждый день до 30 декабря.
Также сейчас в работе находится третий сезона «Что, если…?».
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