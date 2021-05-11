Новый трейлер второго сезона «Любови, смерти и роботов»

Netflix представил новый трейлер (на этот раз без цензуры) второго сезона антологии «Любовь, смерть и роботы».
Главным режиссером выступила Дженнифер Ю, снявшая вторую и третью части «Кун-фу панды» и «Темные отражения». А в числе исполнительных продюсеров по-прежнему числятся Тим Миллер и Дэвид Финчер, которые работали над первым сезоном.
Все 8 эпизодов выйдут 14 мая. А в 2022-м состоится премьера третьего сборника.
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Подключаемся 14 мая.
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