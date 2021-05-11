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    Новости

    Новый трейлер второго сезона «Любови, смерти и роботов»

    11 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    11.05.2021
    187
    0 минут на чтение
    Новый трейлер второго сезона «Любови, смерти и роботов»

    Netflix представил новый трейлер (на этот раз без цензуры) второго сезона антологии «Любовь, смерть и роботы».

    Главным режиссером выступила Дженнифер Ю, снявшая вторую и третью части «Кун-фу панды» и «Темные отражения». А в числе исполнительных продюсеров по-прежнему числятся Тим Миллер и Дэвид Финчер, которые работали над первым сезоном.

    Все 8 эпизодов выйдут 14 мая. А в 2022-м состоится премьера третьего сборника.

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    Подключаемся 14 мая.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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