Новый трейлер второго сезона «Любови, смерти и роботов»

Netflix представил новый трейлер (на этот раз без цензуры) второго сезона антологии «Любовь, смерть и роботы».

Главным режиссером выступила Дженнифер Ю, снявшая вторую и третью части «Кун-фу панды» и «Темные отражения». А в числе исполнительных продюсеров по-прежнему числятся Тим Миллер и Дэвид Финчер, которые работали над первым сезоном.

Все 8 эпизодов выйдут 14 мая. А в 2022-м состоится премьера третьего сборника.