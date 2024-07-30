«Новый взгляд на Бэтмена» — критики довольны мультсериалом «Крестоносец в плаще»

В сети появились обзоры супергеройского мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще», действие которого развернется в 1940-х годах. Исходя из отзывов, у DC получился достойный проект, хотя чего-то инновационного ждать не стоит.

На Rotten Tomatoes у мультсериала 100% положительных рецензий при 24 обзорах, а на Metacritic 72 балла на основе 14 рецензий.

AV CLUB:

Caped Crusader погрузит в мрачное, захватывающее путешествие по суровому Готэму с участием преимущественно молчаливого главного героя.

Zach Pope Reviews:

Хороший первый сезон, который закладывает основу для того, что может стать фантастическим будущим.

Slashfilm:

Caped Crusader — это новый творческий взгляд на Бэтмена, который напоминает, почему нас всегда тянуло к героям. Это потрясающее шоу.

THR:

Ставки все еще кажутся ниже ожидаемых — в основном потому, что хорошие парни до сих пор выглядят как наброски на листе бумаги, а не как реализованные личности со своими особенностями, слабостями и желаниями.

San Francisco Chronicle:

Десять эпизодов сериала представляют собой скорее набор криминальных историй. Только одна серия действительно углубляется в Брюса Уэйна и его травму.

Премьера состоится 1 августа на Amazon Prime Video.