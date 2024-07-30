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    «Новый взгляд на Бэтмена» — критики довольны мультсериалом «Крестоносец в плаще»

    30 июля 2024
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    30.07.2024
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    «Достойный проект» — критики остались довольны мультсериалом «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

    В сети появились обзоры супергеройского мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще», действие которого развернется в 1940-х годах. Исходя из отзывов, у DC получился достойный проект, хотя чего-то инновационного ждать не стоит.

    На Rotten Tomatoes у мультсериала 100% положительных рецензий при 24 обзорах, а на Metacritic 72 балла на основе 14 рецензий.

    AV CLUB:

    Caped Crusader погрузит в мрачное, захватывающее путешествие по суровому Готэму с участием преимущественно молчаливого главного героя.

    Zach Pope Reviews:

    Хороший первый сезон, который закладывает основу для того, что может стать фантастическим будущим.

    Slashfilm:

    Caped Crusader — это новый творческий взгляд на Бэтмена, который напоминает, почему нас всегда тянуло к героям. Это потрясающее шоу.

    THR:

    Ставки все еще кажутся ниже ожидаемых — в основном потому, что хорошие парни до сих пор выглядят как наброски на листе бумаги, а не как реализованные личности со своими особенностями, слабостями и желаниями.

    San Francisco Chronicle:

    Десять эпизодов сериала представляют собой скорее набор криминальных историй. Только одна серия действительно углубляется в Брюса Уэйна и его травму.

    Премьера состоится 1 августа на Amazon Prime Video.

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