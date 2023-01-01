Новым сценаристом фильма по «Звёздным войнам» станет автор «Острых козырьков»

Только недавно СМИ писали, что сценарист Дэймон Линделоф («Хранители», «Оставленные», «Остаться в живых») покинул должность сценариста нового фильма по «Звёздным войнам», как тут же пошли новости о замене.
Встречаем создателя «Острых козырьков» и «Табу» Стивена Найта. Именно он займётся новой версией сценария. Постановщица Шармин Обаид («Мисс Марвел», «Девушка в реке») остаётся в своей должности.
Фильм пока официально не анонсировали, предварительно о нём расскажут на фестивале Star Wars Celebrations, который пройдёт в апреле. Якобы к проекту уже прикреплён актёрский состав.
Подробностей о других когда-то ранее анонсированных фильмах по «Звёздным войнам» пока нет.
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