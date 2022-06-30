O Kawaii Koto: «Госпожа Кагуя» стала самым высокооцененным аниме всех времен

Третий сезон романтической комедии «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» (в оригинале — Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic) стал самым высокооцененным сериалом на сайте MyAnimeList.

Это произошло сразу после выхода часового финального эпизода.

Ранее первое место многие годы занимал «Стальной алхимик: Братство». Его зрительский рейтинг составляет 9,13 балла, а у «Кагуи» немного выше — 9,17.

По сюжету Кагуя Синомия и Миюки Сироганэ занимают посты руководителей студенческого совета. А еще они тайно влюблены, но не хотят признаваться в этом первыми, поэтому всячески пытаются вывести друг друга на чистую воду.

Также недавно стало известно, что в работе находится новое аниме во франшизе, но никаких подробностей о нем нет. Возможно, в его основу лягут дальнейшие события из оригинальной манги Аки Акасаки.