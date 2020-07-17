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    Обложка и концепты комикса «Дюна: Дом Атредейсов»

    17 июля 2020
    Кот-император
    17.07.2020
    2539
    1 минута на чтение

    Издательство Boom! Studios представило обложку и несколько концептов грядущего комикса по вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта Dune House Atreides. Сценарий написали Брайан Герберт и Кевин Андерсон, он основан на их мозаичном романе «Дом Атредейсов», который в свою очередь был основан на заметках Фрэнка. Художником выступил Дев Праманик (Paradiso), колористом — Алекс Гимарайнш.

    Осенью издатель также планирует выпустить первую часть комикс-адаптации оригинального романа Герберта.

    Вот как звучит аннотация книги, совпадающая с аннотацией комикса.

    Роман рассказывает о юношестве герцога Лето Атрейдеса, о его первых сражениях с Харконненами, о его знакомстве с принцем Ромбуром Верниусом, наследником Икса, который вынужден был бежать из-за захвата Икса тлейлаксианцами. Дом Харконнен планирует ввести Лето в конфликт с Тлейлаксом, а Бене Гессерит манипулирует бароном Харконненом как частью своего плана, растянутого на много поколений. Шаддам Коррино начинает плести свой заговор, жертвой которого должен стать Икс и его правящая династия. А на Дюне планетолог Пардот Кинес начинает секретный проект по трансформации пустынного мира в зелёный рай.

    Обложка:

    Обложка и концепты комикса по «Дюне» Герберта 1

    Концепты:

    Обложка и концепты комикса по «Дюне» Герберта Обложка и концепты комикса по «Дюне» Герберта 3 Обложка и концепты комикса по «Дюне» Герберта 4

    Первый выпуск выйдет в октябре.

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    Кот-император
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