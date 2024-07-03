Образ Незнакомца из «Аколита» вдохновлен игрокам из Elden Ring

Шоураннер «Звездных войн: Аколит» Лесли Хэдланд рассказала, что образ антагониста Кимира (или Незнакомца) частично вдохновлен игрой Elden Ring.

А если конкретнее, то «сумасшедшими» игроками, которые отказываются от брони, потому что она им не нужна в бою.

Кимир понимал, как использовать свое тело, поэтому он не хотел обременять себя костюмом. Когда я сказала, что у него не будет доспехов, все с ума сошли. <…> А я подумала: «Зачем тебе доспехи, если тебя никто не сможет ударить?»

Напомним, критикам и зрителям «Аколит» не понравился из-за неоднозначных сценария, актерской игры и спецэффектов.