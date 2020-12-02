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    Новости

    Обсерватория Аресибо окончательно разрушилась

    2 декабря 2020
    Кот-император
    02.12.2020
    685
    1 минута на чтение
    Обсерватория Аресибо окончательно разрушилась

    Вчера, 1 декабря, платформа с оборудованием радиотелескопа Аресибо рухнула на отражатель. Платформа весом в 900 тонн держалась на 18 тросах, закрепленных на трех башнях. В августе лопнул один из вспомогательных тросов, повредив антенну, а в ноябре — один из основных.

    В конце ноября специальная комиссия изучила конструкцию и пришла к выводу, что ремонтировать ее небезопасно. Обсерваторию решено было закрыть и осторожно демонтировать, чтобы сохранить часть рабочего оборудования. Однако утром во вторник лопнули оставшиеся тросы, и платформа рухнула на антенну. Никто из сотрудников не пострадал.

    Метеоролог Дебора Марторелл опубликовала в Twitter фото, сделанные с разницей в один день. На нижнем видны тросы, удерживающие платформу на весу, а на верхнем — облака пыли.

    Вчера в последний раз была в этом прекрасном месте. К сожалению, оно умирало. Вот фото, сделанные сегодня и вчера

    До 2016 года, когда был введен в эксплуатацию 500-метровый телескоп FAST, Аресибо считался крупнейшим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой, то есть с цельной тарелкой антенны. Его диаметр составлял 305 метров. Проект начали разрабатывать еще в 1958 году — планировалось с помощью этого инструмента изучать ионосферу Земли. Но в процессе инженеры пошли дальше и расширили область его применения.

    С момента введения в эксплуатацию в 1963 году обсерватория помогла совершить множество научных открытий. К примеру, по данным с Аресибо стало возможным доказать наличие в Крабовидной туманности пульсара и определить его период вращения; открыть первый двойной пульсар в 1974 году (за это была вручена Нобелевская премия); изучать поверхности планет, спутников и астероидов, находящихся на расстоянии вплоть до орбиты Сатурна.

    Кроме того, в 1974 году обсерватория транслировала знаменитое послание, составленное астрономом Фрэнком Дрейком и астрофизиком Карлом Саганом. Послание содержало информацию о числах, Солнечной системе, ДНК, человеке и возможностях самого телескопа. Именно данные с Аресибо (а также с телескопа Грин-Бэнк) долгие годы обрабатывали компьютеры участников проекта SETI@home по поиску внеземного разума.

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    Кот-император
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