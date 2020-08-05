    3
    Новости

    Obsidian все еще не хочет делать третью часть Pillars of Eternity

    5 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    05.08.2020
    685
    0 минут на чтение
    Obsidian все еще не хочет делать третью часть Pillars of Eternity

    Геймдиректор Pillars of Eternity Джош Сойер рассказал, что Obsidian все еще не планирует делать третью часть. По его словам, разработчики и Microsoft видят поддержку со стороны фанатов, но проблема не в этом.

    Джош подчеркнул, что студия должна сделать PoE 3 так, чтобы она понравилась фанатам, а также новым и разочарованным предыдущими частями геймерам.

    Вдобавок мы сами должны хотеть сделать игру. Даже те, кому очень нравилось работать со вселенной Pillars, были измотаны после выхода Deadfire. Особенно это касается людей, которые работали над DLC. Не очень хочется браться за продолжение, когда проделал всю эту работу и увидел, как игра провалилась.

    Сейчас Obsidian работает над экшен-RPG во вселенной Pillars of Eternity — Avowed. При этом Сойер занимается другим, еще не анонсированным проектом.

    Читайте также

    Слух: мир Avowed больше и плотнее, чем в Skyrim — и другие подробности RPG

    Слух: мир Avowed больше и плотнее, чем в Skyrim — и другие подробности RPG

     Дмитрий Кинский |  27.07.2020

    На прошлой неделе Obsidian представила новую ролевую игру — Avowed. А теперь в интернете появились подробности о проекте. Причем достоверность информации подтвердил один из инсайдеров. Мы тезисно пересказали основные моменты: […]

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем рассказ: Нил Гейман «Рыцарство» 1
    0
    9876
    Читаем волшебный рассказ Нила Геймана «Галантность»

    «Святой Грааль отыскала миссис Уайтекер. Под старым пальто на меху…»

    «Академия “Амбрелла”», 2-й сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди
    0
    18276
    «Академия Амбрелла», 2 сезон: ядерная война с СССР и убийство Кеннеди

    Хотя большую часть сюжета сценаристы выдумали сами, сезон вызывает чувство дежавю. Сколько ещё раз герои будут наступать на одни и те же грабли?

    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17» 1
    0
    73480
    Сэмюел Дилэни «Вавилон-17. Пересечение Эйнштейна»: второе рождение классики

    Мастер «новой волны» и любитель литературных игр — наконец-то в переводах, которых он заслуживает.

    Новое фантастическое аниме лета 2020: что стоит смотреть?
    0
    90461
    Новое фантастическое аниме лета 2020: что стоит смотреть?

    Летнее аниме: магические академии, энергичный мордобой, крутые школьники и сиськи (много сисек). Составляем впечатление по первым эпизодам.

    За что Джорджа Мартина хотят гнать из фэндома? Скандалы на премии «Хьюго-2020»
    0
    95030
    За что Джорджа Мартина хотят гнать из фэндома? Скандалы на премии «Хьюго-2020»

    Американские соцсети бурлят: организаторов обвиняют в расизме, а Мартину предлагают валить с планеты. Что у них там произошло-то?

    Видео:
    0
    327925
    Видео: обзор уникальной карточной игры Keyforge

    Новое видео от Hobby World.

    Добрый волшебник с запада. Клиффорд Саймак и его книги 17
    0
    137830
    Добрый волшебник с запада. Клиффорд Саймак и его книги

    Жизнь и творчество фантаста, который верил, что Разум всенепременно победит страх и недоверие.

    Какие фильмы посмотреть в августе 2020? Зомби, русалки и Киану Ривз 9
    0
    141984
    Какие фильмы посмотреть в августе 2020? Зомби, русалки и Киану Ривз

    Пришельцы в Москве, зомби в Корее, русалка в Париже, а Киану Ривз — в аду.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить