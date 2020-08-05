Obsidian все еще не хочет делать третью часть Pillars of Eternity

Геймдиректор Pillars of Eternity Джош Сойер рассказал, что Obsidian все еще не планирует делать третью часть. По его словам, разработчики и Microsoft видят поддержку со стороны фанатов, но проблема не в этом.
Джош подчеркнул, что студия должна сделать PoE 3 так, чтобы она понравилась фанатам, а также новым и разочарованным предыдущими частями геймерам.
Вдобавок мы сами должны хотеть сделать игру. Даже те, кому очень нравилось работать со вселенной Pillars, были измотаны после выхода Deadfire. Особенно это касается людей, которые работали над DLC. Не очень хочется браться за продолжение, когда проделал всю эту работу и увидел, как игра провалилась.
Сейчас Obsidian работает над экшен-RPG во вселенной Pillars of Eternity — Avowed. При этом Сойер занимается другим, еще не анонсированным проектом.
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