Обсуждаем фильм «Анчартед: На картах не значится» в 47-м выпуске подкаста

Евгений Пекло, Данил Ряснянский и Андрей Быков обсуждают фильм «Анчартед: На картах не значится» и игровую франшизу Uncharted. Что сейчас идёт в кинотеатрах — годное приключенческое кино, достойно наследующее культовой серии для приставок Sony, или очередная слабая попытка перенести видеоигру на экран?

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