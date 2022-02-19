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    Новости

    Обсуждаем фильм «Анчартед: На картах не значится» в 47-м выпуске подкаста

    19 февраля 2022
    19.02.2022
    992
    0 минут на чтение
    Анчартед: На картах не значится

    Евгений Пекло, Данил Ряснянский и Андрей Быков обсуждают фильм «Анчартед: На картах не значится» и игровую франшизу Uncharted. Что сейчас идёт в кинотеатрах — годное приключенческое кино, достойно наследующее культовой серии для приставок Sony, или очередная слабая попытка перенести видеоигру на экран?

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