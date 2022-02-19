Обсуждаем фильм «Анчартед: На картах не значится» в 47-м выпуске подкаста

Евгений Пекло, Данил Ряснянский и Андрей Быков обсуждают фильм «Анчартед: На картах не значится» и игровую франшизу Uncharted. Что сейчас идёт в кинотеатрах — годное приключенческое кино, достойно наследующее культовой серии для приставок Sony, или очередная слабая попытка перенести видеоигру на экран?
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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