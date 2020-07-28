Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020».

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на ежегодную телевизионную премию «Эмми». В этом году она будет вручаться в 72-й раз. Больше всего номинаций — целых 160 — у сериалов от Netflix. Стриминговый сервис побил прошлогодний рекорд канала HBO, который в этому году оказался на втором месте со 107 номинациями.

Из сериалов в этом году лидируют «Хранители» от HBO — 26 номинаций, в том числе за лучший мини-сериал. За ними следует комедия «Удивительная миссис Мейзел» — 20 номинаций. На звание лучшего драматического сериала из фантастики претендуют «Мандалорец», «Очень странные дела» и «Рассказ служанки», а за титул лучшего комедийного сериала поборется «Чем мы заняты в тени».

Вот список основных номинаций:

Лучший драматический сериал

Лучше звоните Солу / Better Call Saul

Корона / The Crown

Рассказ служанки / The Handmaid’s Tale

Убивая Еву / Killing Eve

Мандалорец / The Mandalorian

Озарк / Ozark

Очень странные дела / Stranger Things

Наследники / Succession

Лучший комедийный сериал

Умерь свой энтузиазм / Curb Your Enthusiasm

Мертв для меня / Dead to Me

В лучшем мире / The Good Place

Белая ворона / Insecure

Метод Комински / The Kominsky Method

Удивительная миссис Мейзел / The Marvelous Mrs. Maisel

Шиттс Крик / Schitt’s Creek

Чем мы заняты в тени / What We Do in the Shadow

Лучший мини-сериал

И повсюду тлеют пожары / Little Fires Everywhere

Миссис Америка / Mrs. America

Невероятное / Unbelievable

Неортодоксальная / Unorthodox

Хранители / Watchmen

Полный список номинаций можно посмотреть здесь. Церемония награждения пройдет в воскресенье, 20 сентября.