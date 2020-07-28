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    Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»

    28 июля 2020
    Кот-император
    28.07.2020
    1619
    1 минута на чтение
    Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020».

    В Лос-Анджелесе объявили номинантов на ежегодную телевизионную премию «Эмми». В этом году она будет вручаться в 72-й раз. Больше всего номинаций — целых 160 — у сериалов от Netflix. Стриминговый сервис побил прошлогодний рекорд канала HBO, который в этому году оказался на втором месте со 107 номинациями.

    Из сериалов в этом году лидируют «Хранители» от HBO — 26 номинаций, в том числе за лучший мини-сериал. За ними следует комедия «Удивительная миссис Мейзел» — 20 номинаций. На звание лучшего драматического сериала из фантастики претендуют «Мандалорец», «Очень странные дела» и «Рассказ служанки», а за титул лучшего комедийного сериала поборется «Чем мы заняты в тени».

    Вот список основных номинаций:

    Лучший драматический сериал

    • Лучше звоните Солу / Better Call Saul
    • Корона / The Crown
    • Рассказ служанки / The Handmaid’s Tale
    • Убивая Еву / Killing Eve
    • Мандалорец / The Mandalorian
    • Озарк / Ozark
    • Очень странные дела / Stranger Things
    • Наследники / Succession

    Лучший комедийный сериал

    • Умерь свой энтузиазм / Curb Your Enthusiasm
    • Мертв для меня / Dead to Me
    • В лучшем мире / The Good Place
    • Белая ворона / Insecure
    • Метод Комински / The Kominsky Method
    • Удивительная миссис Мейзел / The Marvelous Mrs. Maisel
    • Шиттс Крик / Schitt’s Creek
    • Чем мы заняты в тени / What We Do in the Shadow

    Лучший мини-сериал

    • И повсюду тлеют пожары / Little Fires Everywhere
    • Миссис Америка / Mrs. America
    • Невероятное / Unbelievable
    • Неортодоксальная / Unorthodox
    • Хранители / Watchmen

    Полный список номинаций можно посмотреть здесь. Церемония награждения пройдет в воскресенье, 20 сентября.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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