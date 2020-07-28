Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020».

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на ежегодную телевизионную премию «Эмми». В этом году она будет вручаться в 72-й раз. Больше всего номинаций — целых 160 — у сериалов от Netflix. Стриминговый сервис побил прошлогодний рекорд канала HBO, который в этому году оказался на втором месте со 107 номинациями.
Из сериалов в этом году лидируют «Хранители» от HBO — 26 номинаций, в том числе за лучший мини-сериал. За ними следует комедия «Удивительная миссис Мейзел» — 20 номинаций. На звание лучшего драматического сериала из фантастики претендуют «Мандалорец», «Очень странные дела» и «Рассказ служанки», а за титул лучшего комедийного сериала поборется «Чем мы заняты в тени».
Вот список основных номинаций:
Лучший драматический сериал
- Лучше звоните Солу / Better Call Saul
- Корона / The Crown
- Рассказ служанки / The Handmaid’s Tale
- Убивая Еву / Killing Eve
- Мандалорец / The Mandalorian
- Озарк / Ozark
- Очень странные дела / Stranger Things
- Наследники / Succession
Лучший комедийный сериал
- Умерь свой энтузиазм / Curb Your Enthusiasm
- Мертв для меня / Dead to Me
- В лучшем мире / The Good Place
- Белая ворона / Insecure
- Метод Комински / The Kominsky Method
- Удивительная миссис Мейзел / The Marvelous Mrs. Maisel
- Шиттс Крик / Schitt’s Creek
- Чем мы заняты в тени / What We Do in the Shadow
Лучший мини-сериал
- И повсюду тлеют пожары / Little Fires Everywhere
- Миссис Америка / Mrs. America
- Невероятное / Unbelievable
- Неортодоксальная / Unorthodox
- Хранители / Watchmen
Полный список номинаций можно посмотреть здесь. Церемония награждения пройдет в воскресенье, 20 сентября.
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