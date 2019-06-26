Обзор Warhammer: Chaosbane 

Серию Diablo пытались убить бесчисленное количество раз. Какую-то часть аудитории на время оттянула Torchlight II, многим приглянулась Titan Quest, успешно выступила Grim Dawn, но действительно справилась с задачей, пожалуй, только Path of Exile. Одна беда: убивать пробовали всё больше вторую часть культовой серии, а Diablo III так и осталась по сей день живой и невредимой. Поэтому каждая игра, которая решится конкурировать именно с третьей частью, вызывает живой интерес. Warhammer: Chaosbane честно пытается — видно, что разработчики изучили игру Blizzard вдоль и поперёк. Особенно это заметно по консольной версии.

Жанр: ARPG

Разработчик: Eko Software

Издатель: Bigben Interactive

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформа: PC, PS4, Xbox One

Играли на: PC и PS4

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Консольная версия впитала в себя лучшие наработки Diablo III: и совмещённый с «куклой» персонажа инвентарь, и расположение кнопок управления, и хороший контроль перемещений героя. Если вы отыграли некоторое время в консольную Diablo III, то в Chaosbane сможете бегать с закрытыми глазами. Схожий сеттинг (это в 40,000 космос и будущее, а просто Warhammer — вполне классическое средневековое фэнтези с мечами и магией) также позволил позаимствовать всякие мелкие детали вроде умений героев.

Впрочем, успех нельзя назвать стопроцентным. Blizzard сумели на консолях создать альтернативу курсору, благодаря чему умения, требующие прицеливания, можно применять плюс-минус осмысленно. Здесь же только маг реально понимает, куда полетит его заклинание, поскольку может его контролировать. Остальным доступно лишь примерное направление. Всё это делает площадные дистанционные атаки типа удара в прыжке совершенно бесполезными — ты просто не можешь нормально отследить, куда именно приземлится твой персонаж. На компьютере же пользоваться такими навыками — одно удовольствие. Есть при игре на PC и другой плюс: если игра установлена на SSD, грузиться она будет в разы быстрее, чем на PS4.

Но если в Diablo III однозначно стоит играть на компьютерах, потому что игру создавали именно для этой платформы, а на консоли лишь портировали, то в Chaosbane всё наоборот. Играть с геймпадом на порядок удобнее — чувствуется, что некоторые фишки игры разрабатывались именно под него. Например, уникальная классовая способность назначена на правый стик — одним его отклонением ты и применяешь её, и выбираешь направление для применения. На компьютере же приходится нажимать пробел, а направление задавать мышкой, что в горячке боя несколько отвлекает. Только что ты закликивал врага — а теперь надо убрать курсор в другую часть экрана, чтобы отпрыгнуть.

На консоли и картинка выглядит более аккуратно — хотя, конечно, это во многом зависит от начинки компьютера. Проблема в том, что пользователю не дают самому настроить графику. Может, вы и не против пожертвовать десятком FPS ради максимальных настроек, — но разработчики уже всё решили за вас, в меню графики Steam-версии нужных опций не обнаружилось. Кроме того, на PC мне встретилось чуть больше ошибок — например, задание для обучающего квеста было почему-то написано на китайском.

Локализация игры, кстати, разочаровывает в обеих версиях: шрифты некрасивые, текст вечно вылезает за границы блоков, описания скилов переведены кое-как, со стилистическими и фактическими ошибками. Зато сюжетные диалоги подали с душой: речь многих персонажей для повышения пафоса расцветили устаревшими словами, отчего волей-неволей проникаешься духом «несорокатысячного».

Но при этом перед нами одна из худших игр для знакомства со вселенной Warhammer. Да, события разворачиваются во время Великой войны с Хаосом (2301–2304 ИК), всюду понатыкана символика фракций, бегают узнаваемые мостры и персонажи, — но, втисни эту историю в любой другой период, ничего бы не изменилось. Конечно, здорово спасать самого Магнуса Праведного, однако масштаба событий совершенно не ощущаешь: с тем же успехом мы могли бы добывать какой-нибудь артефакт для местного дворянина. История линейная и строится строго на одном приёме: кто-нибудь куда-нибудь за чем-нибудь посылает нашего героя. От выбора класса будет зависеть разве что степень почтения, с которой к нам будут обращаться некоторые персонажи. Герои не переживают никаких метаморфоз — они просто пробегают цепочку квестов и получают награду. Цепочку неверотяно нудных, однообразных и вывосанных из пальца квестов, кое-как логически скреплённых с помощью штампов и клише.

Унылость сценария дополняет невероятное однообразие локаций — здесь нет случайно генерируемых уровней, а имеющиеся составлены из небольшого пула повторяющихся элементов. Более того, частенько разработчики закидывают нас на уже пройденные территории, просто заселяя их новыми врагами, — оттого кошмарный коридорный левел-дизайн утомляет ещё сильнее. Врагов приятно мутузить, что критически важно для ARPG, но уровни начинают раздражать примерно за два-три часа до того, как сменится акт и покажут что-то новенькое. То есть сразу.

Особое издевательство — местный эндгейм-контент, который становится доступен после прохождения кампании. Это четыре карты, которые надо раз за разом пробегать ради получения хороших вещей. Вещи классные, спору нет, но игрок уже озверел от однообразия локаций — а его вместо заслуженной награды запирают в четырёх картах ещё на несколько часов!

Из-за локаций совершенно не чувствуешь масштабов происходящего. В игре всего три города с активными зонами для выхода на миссии — никакого открытого мира нет и в помине, квестодатели практически всегда одни и те же, а торговец… О, это отдельная тема. Дело в том, что здесь в принципе нельзя продавать и покупать предметы — только жертвовать излишками в обмен на репутацию. Это, пожалуй, даже неплохо — от хлама можно избавляться буквально в пару кликов, — но как-то уж слишком радикально. А чего ради вообще было вводить эти поселения? Можно было просто статическую картинку с кнопками сделать — и всё! «Сдать предметы, побежать на миссию, послушать сюжетный диалог». Всё равно в этих поселениях ничего интересного не происходит…

Монстры тоже не блещут разнообразием. Всего противников наберётся десятка полтора, поскольку большая часть разновидностей — это рескины. Со второго по четвёртый акт мы обязательно встретим наездника на какой-нибудь кракозябре, взрывающуюся после смерти тварь и толстошкурого призывателя монстров. Модельки на вид разные, но внутри ничего не меняется.

А если вы сможете стоически перенести эту халтуру, ваше терпение будут испытывать невероятно креативными заданиями. Дойдите до конца карты. Перебейте всех. Успейте сделать то-то и то-то до конца таймера. Задания на время в ARPG, и это в 2019 году! За такие вещи создателям реально должно быть стыдно. Если нехватку карт и монстров можно списать на низкие бюджеты и ограниченное время разработки, то полное отсутствие идей для заданий оправдать нечем.

Ещё раздражает наплевательское отношение к мелочам. Например, если пройти сюжет и прийти к заколдованному персонажу, которого мы, собственно, всю игру и спасали, — он так и будет висеть, связанный чарами. Неужели было так сложно нарисовать ему отдельную модельку после спасения? Ну или просто убрать его из локации, на худой конец!

При этом манчкинская часть игры вполне на уровне. Система со стоимостью навыков (у вас есть определённый лимит, который нельзя превышать, что не позволяет обвешаться исключительно дорогими версиями самых мощных скилов даже на максимальном уровне) заставляет шевелить мозгами при составлении билда. Каждая новая способность вызывает целый каскад изменений, что в конце концов сказывается на геймплее. Постоянно приходится чем-то жертвовать, искать альтернативы, нащупывать выгодные сочетания. Это увлекательно, да и поле для экспериментов достаточно широкое.

Однако кроме основных навыков есть ещё и божественное древо, явно вдохновлённое Path of Exile. На нём таланты изучаются строго последовательно и дают небольшие пассивные эффекты, а в ключевых точках располагаются навыки, которые после покупки можно добавлять в основной билд. И вот здесь с экспериментами всё гораздо хуже. Сбросить можно только весь прогресс сразу; потраченные ресурсы при этом не возвращаются, и для нового открытия точек их может элементарно не хватить. А поскольку дерево достаточно мелкое и не слишком контрастное (а ещё описания навыков могут врать), ошибки практически неизбежны, запороть билд ничего не стоит, и на его исправление придётся потратить уйму времени. Что мешало авторам дать возможность избавляться от отдельных навыков, купленных по ошибке, — загадка.

Классов всего четыре, зато они получились действительно разными: у каждого свой геймплей и своя специфика. Награды радуют, почти каждый найденный сундук заставляет сердце замирать в радостном предвкушении. Вариантов скинов для вещей, конечно, маловато, легендарных сетов так и вовсе, похоже, всего по два на каждый класс, — но о потраченном времени как-то не жалеешь. И как же здесь хороша музыка! Из меню вообще не хочется вылезать. Особенно если вспомнить разнообразие локаций…