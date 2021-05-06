«Одиннадцать, ты слушаешь?» — отрывок из 4 сезона «Очень странных дел»

Netflix неожиданно опубликовал небольшой отрывок из четвертого сезона «Очень странных дел» (в оригинале — Stranger Things).
Похоже, в нем уделят больше внимания прошлому Одиннадцатой.
Однако авторы не назвали даже примерную дату выхода четвертого сезона. Судя по всему, сериал не вернется на экраны раньше 2022 года.
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Дмитрий Кинский | 26.01.2021
У него пока нет даты выхода.
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