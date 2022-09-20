Официально: EA Motive работает над игрой про Железного человека

EA подтвердила, что студия EA Motive, ответственная за ремейк Dead Space, работает над игрой про Железного человека вместе с Marvel Games.

Это будет одиночный сюжетно ориентированный экшен от третьего лица. Проект находится на раннем этапе разработки.

Производство возглавляет Оливье Пру, который ранее выступал старшим продюсером Marvel’s Guardians of the Galaxy от Eidos-Montreal.

Увы, других подробностей об игре пока нет.