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    Новости

    «Охотника на монстров» сняли с проката в Китае из-за расисткой шутки. Авторы удалили ее и принесли свои извинения

    7 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    07.12.2020
    1402
    1 минута на чтение
    «Охотника на монстров» сняли с проката в Китае из-за расисткой шутки. Авторы удалили ее и принесли свои извинения

    4 декабря стартовал прокат киноадаптации Monster Hunter в Китае, после чего фильм сразу оказался в центре скандала из-за расисткой шутки.

    Речь идет о фразе: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees». Дело в том, что она похожа на присказку «Chinese, Japanese, dirty knees — look at these?», которую можно перевести как «Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это».

    Цензоры пропустили этот момент, однако зрители сражу же отреагировали на такого рода оскорбление в соцсетях. Вскоре кинотеатры убрали из расписания картину, а вернуть ее смогут лишь после того, как ленту перемонтируют.

    Китайцы ополчились не только на авторов экранизации, но и на разработчиков Monster Hunter Wold, оставив массу недовольных отзывов на странице игры в Steam. При этом Capcom не участвовала в производстве фильма.

    В то же время инсайдеры Variety сообщили, что «Охотника на монстров» могут не пропустить в Китай, даже если из него вырежут расистскую шутку. Местные зрители активно призывают бойкотировать картину. По их мнению, если западные киностудии не увидят последствий, то подобная тенденция продолжится.

    А на прошедших выходные компания Constantin Film, которая работала над киноадаптацией Monster Hunter, извинилась перед китайскими зрителями. Киностудия уже удалила оскорбительную шутку — судя по всему, во всех версиях фильма.

    Мы искренне извиняемся перед китайской аудиторией за реплику, которая была в ранней версии «Охотника на монстров». Мы совсем не хотели дискриминировать или каким-либо образом оскорбить зрителей из Китая. Constantin Film прислушалась к китайской аудитории и удалила строку, которая привела к этому непреднамеренному недоразумению.

    Китайские регуляторы пока никак не отреагировали на изменения в фильме.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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