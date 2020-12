«Охотника на монстров» сняли с проката в Китае из-за расисткой шутки. Авторы удалили ее и принесли свои извинения

4 декабря стартовал прокат киноадаптации Monster Hunter в Китае, после чего фильм сразу оказался в центре скандала из-за расисткой шутки.

Речь идет о фразе: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees». Дело в том, что она похожа на присказку «Chinese, Japanese, dirty knees — look at these?», которую можно перевести как «Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это».

Цензоры пропустили этот момент, однако зрители сражу же отреагировали на такого рода оскорбление в соцсетях. Вскоре кинотеатры убрали из расписания картину, а вернуть ее смогут лишь после того, как ленту перемонтируют.

Китайцы ополчились не только на авторов экранизации, но и на разработчиков Monster Hunter Wold, оставив массу недовольных отзывов на странице игры в Steam. При этом Capcom не участвовала в производстве фильма.

В то же время инсайдеры Variety сообщили, что «Охотника на монстров» могут не пропустить в Китай, даже если из него вырежут расистскую шутку. Местные зрители активно призывают бойкотировать картину. По их мнению, если западные киностудии не увидят последствий, то подобная тенденция продолжится.

А на прошедших выходные компания Constantin Film, которая работала над киноадаптацией Monster Hunter, извинилась перед китайскими зрителями. Киностудия уже удалила оскорбительную шутку — судя по всему, во всех версиях фильма.

Мы искренне извиняемся перед китайской аудиторией за реплику, которая была в ранней версии «Охотника на монстров». Мы совсем не хотели дискриминировать или каким-либо образом оскорбить зрителей из Китая. Constantin Film прислушалась к китайской аудитории и удалила строку, которая привела к этому непреднамеренному недоразумению.

Китайские регуляторы пока никак не отреагировали на изменения в фильме.