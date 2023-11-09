«Он не бессмертен» — первый тизер второго сезона «Крови Зевса»

Netflix представил первый тизер-трейлер второго сезона героического фэнтези «Кровь Зевса».
Это анимационный сериал, в основу которого легли греческие мифы. В центре сюжета парень Херон, который узнает, что его отец — Зевс.
За производство отвечает студия Powerhouse, выпустившая ранее аниме «Кастлвания».
Премьера состоится в 2024 году.
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