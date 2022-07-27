Amazon опубликовал трейлер супергеройского фильма «Самаритянин», по сюжету которого главный герой отошел от дел 25 лет назад и все это время прикидывался обычным человеком.
По сюжету о его секрете узнает обычный мальчик, а в городе вместе с этим объявляется группа бандитов, так что протагонист решает вновь надеть свою маску.
Главную роль в фильме исполнил Сильвестр Сталлоне. Также в нем появятся звезда «Утопии» Джейвон Уолтон и Пил Асбек из «Игры престолов».
Режиссерское кресло занял Джулиус Эйвери, наиболее известный по хоррору «Оверлорд» и триллеру «Молодая кровь».
Премьера состоится 26 августа.
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