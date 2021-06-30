«Он придет за вами» — первый трейлер триллера «Не дыши 2»

В сети появился первый трейлер триллера «Не дыши 2» со Стивеном Лэнгом («Аватар») в главной роли.

По сюжету главный герой первой части Норман ведет спокойную жизнь и воспитывает девочку-сироту по имени Феникс. Однако однажды в их дом врываются бандиты, которые знают о прошлом старика, и похищают девочку.

Помимо Лэнга в фильме сыграют Мэдлин Грейс («Орвилл») и Брендан Секстон III («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

В России премьера состоится 12 августа. Оригинальная лента получила хорошие отзывы и собрала 157 миллионов долларов при бюджете в 10 миллионов.