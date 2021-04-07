«Она украла моих собак» — вышел новый трейлер «Круэллы»

Disney представила второй полноценный трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун в главной роли — своего рода приквела серии фильмов «101 далматинец».

Сюжет разворачивается в Лондоне 1970-х, а в центре внимания — дизайнер Круэлла Де Виль, которая становится одержимой далматинцами настолько, что готова содрать с них шкуру.

Постановкой занимается Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»), а сценарий написали Дэна Фокс («Жених напрокат») и Тони Макамара («Фаворитка»).

В России фильм выйдет 3 июня. Вместе с этим его можно будет посмотреть за дополнительную плату в онлайн-кинотеатре Disney+.