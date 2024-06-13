    Новости

    «Они хотят войны?» — тизер жестокого мультсериала «Сумерки богов» от Зака Снайдера

    13 июня 2024
    Фото аватара
    13.06.2024
    528
    0 минут на чтение
    «Они хотят войны?» — тизеро

    Netflix опубликовал тизер-трейлер взрослого анимационного сериала «Сумерки богов» по мотивам скандинавской мифологии.

    Проектом занимаются Джей Олива и Зак Снайдер. Последний обещает, что в шоу будет море жестокого экшена и секса.

    По сюжету свадьбу дочери гигантов Сигрид прервало некое трагическое событие, из-за которого героиня решили отомстить богам.

    Премьера состоится 19 сентября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале 30
    0
    11249
    «Дом дракона»: кто есть кто в сериале. Вспоминаем всех ко 2 сезону!

    Кто такие «чёрные» и «зелёные», почему так много Эйгонов и сколько драконов осталось у обоих семейств.

    Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: начало 2024 года 8
    0
    16585
    Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: начало 2024 года

    Вампирша-балерина, вампирша-веганка и постапокалипсис с Николасом Кейджем.

    «Дом дракона» и «Кольца власти»: какой сериал лучше? 11
    0
    65648
    «Дом дракона» и «Кольца власти»: какой сериал лучше?

    Битва главных фэнтези-сериалов этого лета, раунд 1.

    Вебтуны в жанре «регрессия». Как начать жизнь заново и исправить ошибки
    0
    121973
    Вебтуны в жанре «регрессия». Как начать жизнь заново и исправить ошибки

    Жизнь всё-таки возможно повернуть назад

    Что почитать? 5 книг о разумных динозаврах
    0
    179368
    Что почитать? 5 книг о разумных динозаврах

    Ящеры-учёные, ящеры-библиофилы и ящеры — нуарные детективы.

    Гаттака; ретро-антиутопия про мир победившей евгеники 1
    0
    179747
    «Гаттака»: ретро-антиутопия про мир победившей евгеники

    Я одолжил тебе своё тело. Ты одолжил мне свои мечты.

    К. У. Джетер «Доктор Аддер». На задворках Крысиного города
    0
    194164
    К. У. Джетер «Доктор Аддер». На задворках Крысиного города

    Киберпанк, до которого не додумался Уильям Гибсон

    Художник Антон Яковлев: монстры из видеоигр, орки из метро и постсоветское Средиземье 9
    0
    290348
    Художник Антон Яковлев: монстры из видеоигр, орки из метро и постсоветское Средиземье

    Беседа о том, как стать художником в тридцать лет, черпать вдохновение из повседневности и не ждать вдохновения.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить