«Они хотят войны?» — тизер жестокого мультсериала «Сумерки богов» от Зака Снайдера

Netflix опубликовал тизер-трейлер взрослого анимационного сериала «Сумерки богов» по мотивам скандинавской мифологии.
Проектом занимаются Джей Олива и Зак Снайдер. Последний обещает, что в шоу будет море жестокого экшена и секса.
По сюжету свадьбу дочери гигантов Сигрид прервало некое трагическое событие, из-за которого героиня решили отомстить богам.
Премьера состоится 19 сентября.
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