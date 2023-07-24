«Они пожалеют об этом» — последний трейлер финала третьего сезона «Ведьмака»

Netflix выпустил финальный (и очень даже зрелищный) трейлер второй части третьего сезона «Ведьмака».
Напомним, что для Генри Кавилла это последний сезон в роли Геральта из Ривии. После ему на смену придет Лиам Хемсворт.
Что же произойдет с Белым волком, что его внешность так сильно изменится, мы узнаем в последних трех эпизодах уже 27 июля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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