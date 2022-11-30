«Все рассчитывают на нас» — второй трейлер «Супербратьев Марио» с Крисом Праттом

Студия Illumination, известная по трилогии «Гадкий я», опубликовала второй трейлер «Супербратьев Марио» (или The Super Mario Bros. Movie в оригинале).
На этот раз в ролике показали всех основных персонажей, включая принцессу Пич, Луиджи, Донки Конга и не только.
Главные роли в картине исполнили Крис Пратт, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой, Сет Роген, Чарли Дэй и Киган-Майкл Ки.
Премьера мультфильма состоится 7 апреля 2023 года.
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