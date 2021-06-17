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    Новости

    Опенинг Chip ‘n’ Dale: Park Life — мультсериала про Чипа и Дейла. Не путать со «Спасателями»!

    17 июня 2021
    17.06.2021
    572
    0 минут на чтение

    IGN показал опенинг мультсериала Chip ‘n’ Dale: Park Life — новой версии мультсериала про Чипа и Дейла.

    И прежде, чем ругаться «опять испортили героев детства», стоит как учесть, что Park Life — это переосмысление не Chip ‘n Dale: Rescue Rangers («Чип и Дейл спешат на помощь»), а более ранних короткометражек, где бурундуки появлялись вместе с Дональдом Даком.

    Park Life сохранит короткометражный формат — эпизоды будут идти по семь минут. Мультсериал стартует 27 июля.

    А по «Спасателям» готовят полнометражку, которая сочетает живые съёмки и CG-анимацию. Она планируется на 2022 год.

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     Александр Стрепетилов |  06.01.2021

    Мультсериал по «Звёздным войнам», экранизация стримов D&D, пара проектов по комиксам Marvel, кукольное фэнтези, подростковый «Звёздный путь» и многое-многое другое — в наших мульт-ожиданиях 2021 года.

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