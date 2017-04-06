Организаторы Петербургской фантастической ассамблеи анонсировали визит писателя Джорджа Мартина в Россию. Это будет первый раз, когда Мартин посетит Россию. Если вы хотите с ним встретиться, надо будет зарегистрироваться для участия в ассамблее; стоит поторопиться, потому что места кончаются стремительно.

Фантассамблея пройдёт в загородном отеле «Райвола» (Санкт-Петербург) с 18 по 21 августа. Организаторы приглашают всех, кто имеет отношение к фантастике: авторов, издателей, переводчиков и просто поклонников жанра. В этом году участников ждёт несколько секций:

секция литературного мастерства;

секция комиксов;

секция телесериалов;

секция, посвященная вопросам книжного рынка;

и традиционный блок общелитературных, фантастических и развлекательных мероприятий.

Однако на сайте самого писателя никаких поездок в Россию в августе нет. По словам организаторов, волноваться не о чем, секретарь писателя подтвердила его приезд.

Сейчас все нюансы общения гостя с поклонниками уточняются. Как только мы получим окончательную информацию, мы опубликуем ее. Елена Бойцова, организатор

Визит Джорджа Мартина ранее анонсировали в 2008 и 2011 годах на фестивалях «Еврокон» и «Роскон», однако агенты писателя в обоих случаях опровергали эти слова. Надеемся, что в этот раз всё сложится удачно.