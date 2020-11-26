Организаторы литконкурса «Новая фантастика» продлили приём работ до 10 января

Организаторы литературного конкурса «Новая фантастика» продлили приём работ в пятый сезон до 10 января 2021 года — так они хотят дать возможность поучаствовать максимально большому числу авторов.

Условия следующие:

к участию в конкурсе допускаются рассказы на русском языке в жанре фантастики, фентези, мистического триллера или хоррора;

рассказ должен быть уникальным, а автор не должен иметь более 5000 проданных экземпляров художественных работ, включая издание романов, рассказов и оплаченные публикации рассказов в журналах;

участие бесплатное.

Работы будут оценивать писатели, критики и руководители издательств, а призёров выберут фантасты, среди которых Павел Корнев и Василий Головачёв. Работы 10 победителей будут изданы в ежегодном сборнике «Новая фантастика» вместе с несколькими известными авторами.

Призы следующие:

гонорарная публикация в ежегодной антологии «Новая фантастика»;

мастер-класс от специалистов и членов жюри конкурса;

призы по 15 000 рублей для авторов 10 лучших рассказов и 50 000 рублей за лучший

рассказ.

Конкурс «Новая фантастика» организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Бредбери.

Несколько издательств выпустили сборники с работами победителей, а роман финалистки 2018 года Яны Летт вышел в издательстве «Альпина Паблишерс».