Организаторы премии «Новые горизонты» объявили победителя сезона 2020

20 марта в Москве прошла церемония награждения премии «Новые горизонты» за сезон 2020 года.

Из пяти финалистов лауреатом стал писатель «четвёртой волны» Владимир Покровский за повесть «Фальшивый слон». Её выпустило небольшое региональное издательство.

Вот что писали члены жюри о повести:

Покровский в «Фальшивом слоне» явно наследует Шефнеру (интонация, стилистика, словотворчество), хотя, конечно, в силу изменившегося времени, гораздо жестче. Мария Галина, председатель, писатель и критик …в повести бесят названия магически-фантастических предметов, вокруг использования которых завязана вся интрига повествования — «усижел», «убнавчел» и «огрмешкуп». А ведь автор пошел на подобное выбешивание читателя намеренно — главный герой прямо утверждает, что и его эти термины раздражают. Глеб Елисеев, критик …роман не просто интересный, а такой, что можно иногда и отвлечься, можно (и нужно) читать его не как исключительно «сюжетную» прозу, а и как «просто» прозу. Где с автором не грех поспорить, но можно и задумчиво порой согласиться. Евгений Лесин, поэт … у повести Покровского есть все, чтобы стать в один ряд с распиаренными книгами, издающимися большими тиражами: отличный литературный язык, интересные герои, четкая структура текста. Автор не изобретает заново слона, но умело оживляет его. Получилась история о том, что от себя не убежишь, исправить ошибки сложно, а вернуть потерянное почти всегда невозможно. Даже если у вас есть волшебный переключатель Екатерина Писарева, книжный обозреватель

Победитель забрал награду в 100 тысяч рублей.

Всего в числе финалистов числились:

Михаил Гаёхо «Человек послушный»

Дмитрий Захаров «Средняя Эдда»

Павел Иевлев «Календарь Морзе»

Владимир Калашников «Лига выдающихся декадентов»

Кроме того, в рамках церемонии прошёл кинопитчик, на котором присутствовали представитель Disney в СНГ Елена Бродская, писатель и сценарист фильма «Балканский рубеж» Иван Наумов, режиссер и художественный руководитель Ярославского театра драмы Сергей Пускепалис, а также продюсер, директор телеканала «ТВ-3» и руководитель студии 1-2-3 Production Валерий Федорович.

Участники питчинга присылали свои видеоматериалы с авторскими выступлениями и своего рода «буктрейлерами». Посмотреть на выступления участников можно на канале премии. По итогу лучше всего для экранизации подошёл роман Карины Шаинян «С ключом на шее».

Премия «Новые горизонты» была основана в 2013 году — «с целью поощрения авторов, которые отважно исследуют территории, лежащие за пределами традиционных литературных полей, осваивают тот язык, на котором будет говорить наша фантастика завтра».

Ранее лауреатами становились Мария Галина («Автохтоны»), Дарья Бобылёва (роман «Вьюрки»), Андрей Лях (роман «Челтенхэм»), Эдуард Веркин (повесть «ЧЯП»), Наиль Измайлов (роман «Убыр») и Владимир Аренев (повесть «Душница»).