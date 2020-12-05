Оскар Айзек сыграет Солида Снейка в экранизации Metal Gear Solid

Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что Оскар Айзек из трилогии сиквелов «Звездных войн» получил роль Солида Снейка в киноадаптации Metal Gear Solid.
Картина находится в производстве несколько лет. Прежде актер уже говорил, что хотел бы сыграть в ней главного героя.
За постановку отвечает режиссер «Конга: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс, а сценарий написал Дерек Коннолли, работавший над «Миром юрского периода».
График у Оскара нагруженный, так что непонятно, когда начнутся съемки фильма. В ближайшее время он исполнит главную роль в драме «Сцена из супружеской жизни» и сериале «Лунный рыцарь».
Вскоре после публикации Deadline информацию о касте подтвердил в твиттере сам режиссер Metal Gear Solid.
📦🐍👀❗️ pic.twitter.com/69LTfORITV
— Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) December 4, 2020
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