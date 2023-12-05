    Новости

    «Основание» продлили на третий сезон

    5 декабря 2023
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    05.12.2023
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    «Основание» продлили на третий сезон

    Стриминговый сервис Apple TV+ объявил, что ТВ-адаптация «Основания» Айзека Азимова получит третий сезон.

    На пост шоураннера вернется Дэвид Гойер, а главные роли вновь исполнят Джаред Харрис и Ли Пейс.

    На этот раз ставки для Основания и Империи буду теще выше, потому что Мул займет центральное место <в истории>.

    Ранее Дэвид Гойер рассказывал, что всего у авторов экранизации «Основания» в планах восемь сезонов.

    Критикам второй сезон понравился, а вот зрители встретили его куда прохладнее. На сайте Metacritic у него 79 баллов из 100 и 5,8 балла из 10 возможных.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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