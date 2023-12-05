«Основание» продлили на третий сезон

Стриминговый сервис Apple TV+ объявил, что ТВ-адаптация «Основания» Айзека Азимова получит третий сезон.

На пост шоураннера вернется Дэвид Гойер, а главные роли вновь исполнят Джаред Харрис и Ли Пейс.

На этот раз ставки для Основания и Империи буду теще выше, потому что Мул займет центральное место <в истории>.

Ранее Дэвид Гойер рассказывал, что всего у авторов экранизации «Основания» в планах восемь сезонов.

Критикам второй сезон понравился, а вот зрители встретили его куда прохладнее. На сайте Metacritic у него 79 баллов из 100 и 5,8 балла из 10 возможных.