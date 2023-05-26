Наши коллеги из CrowdRepublic вместе с издательством LikeBook запустили предзаказ комикса «Почта» — победителя фестиваля «КомМиссия».
Комикс рассказывает о рядовом сотруднике почты, «маленьком человеке» с большими усами. Он живёт в обычной пятиэтажке, но в том числе и благодаря ему вокруг происходят простые чудеса, делающие людей счастливее. А начинается сюжет с поиска почтового отправляется за номером 313…
Настоящий подарок для тех, кто обожает магический реализм и городское фэнтези и кто желает читать графические романы не только о героях и злодеях, но и об обычных людях в необычных обстоятельствах.
Чем ещё интересно?
- Это насыщенный деталями, очень эмоциональный рассказ в форме самобытного графического романа.
- Отсылки к лавкрафтианским Древним Богам, небольшой подарок любителям японского фольклора, привет поклонникам «Ведьминой службы доставки», классические образы и современные мемы.
- «Почту» можно назвать преемницей «Понедельника начинается в субботу» Стругацких — но гораздо более добродушной и забавной, без злободневной сатиры.
Характеристики
- Формат: 220 х 220 мм
- Бумага: мелованная 130 г/м2
- Переплет: твердый (7БЦ)
- Количество страниц: 116
Отправка запланирована на июль. Ещё остались «ранние пташки», не пропустите! Все участники предзаказа получат три открытки в подарок.
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