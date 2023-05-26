Наши коллеги из CrowdRepublic вместе с издательством LikeBook запустили предзаказ комикса «Почта» — победителя фестиваля «КомМиссия».

Комикс рассказывает о рядовом сотруднике почты, «маленьком человеке» с большими усами. Он живёт в обычной пятиэтажке, но в том числе и благодаря ему вокруг происходят простые чудеса, делающие людей счастливее. А начинается сюжет с поиска почтового отправляется за номером 313…

Настоящий подарок для тех, кто обожает магический реализм и городское фэнтези и кто желает читать графические романы не только о героях и злодеях, но и об обычных людях в необычных обстоятельствах.

Чем ещё интересно?

Это насыщенный деталями, очень эмоциональный рассказ в форме самобытного графического романа.

Отсылки к лавкрафтианским Древним Богам, небольшой подарок любителям японского фольклора, привет поклонникам «Ведьминой службы доставки», классические образы и современные мемы.

«Почту» можно назвать преемницей «Понедельника начинается в субботу» Стругацких — но гораздо более добродушной и забавной, без злободневной сатиры.

Характеристики

Формат: 220 х 220 мм

Бумага: мелованная 130 г/м2

Переплет: твердый (7БЦ)

Количество страниц: 116

Отправка запланирована на июль. Ещё остались «ранние пташки», не пропустите! Все участники предзаказа получат три открытки в подарок.