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    Новости

    Открылся предзаказ магнитного конструктора полей FogTile для настольных ролевых игр

    17 марта 2023
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    17.03.2023
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    0 минут на чтение
    Открылся предзаказ магнитного конструктора полей FogTile для настольных ролевых игр

    У наших коллег на CrowdRepublic стартовала новая кампания по сбору средств. На этот раз со своим проектом вышла команда FogTile, которая разработала для настольных ролевых игр магнитный конструктор. Он включает в себя большие листы-локации и много элементов, из которых можно собирать собственные подземелья.

    Команда предлагает первый продукт — стартовый набор «Пещера», в которую входят элементы подземного антуража.

    Что внутри?

    • 10 полей (локаций) 8×8 клеток
    • 108 плит поля
    • 30 малых дверей, 6 дверей больших
    • 162 малых предмета
    • 50 больших предметов

    Всего 300 элементов декора.

    Спешите, доступны ранние пташки и уникальная локация «логово паука». А ещё можно заказать тематические блокноты, стикеры, кружки и даже ложки! Кампания будет длиться месяц.

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