Открылся предзаказ магнитного конструктора полей FogTile для настольных ролевых игр

У наших коллег на CrowdRepublic стартовала новая кампания по сбору средств. На этот раз со своим проектом вышла команда FogTile, которая разработала для настольных ролевых игр магнитный конструктор. Он включает в себя большие листы-локации и много элементов, из которых можно собирать собственные подземелья.
Команда предлагает первый продукт — стартовый набор «Пещера», в которую входят элементы подземного антуража.
Что внутри?
- 10 полей (локаций) 8×8 клеток
- 108 плит поля
- 30 малых дверей, 6 дверей больших
- 162 малых предмета
- 50 больших предметов
Всего 300 элементов декора.
Спешите, доступны ранние пташки и уникальная локация «логово паука». А ещё можно заказать тематические блокноты, стикеры, кружки и даже ложки! Кампания будет длиться месяц.
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