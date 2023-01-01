Открылся предзаказ магнитного конструктора полей FogTile для настольных ролевых игр

У наших коллег на CrowdRepublic стартовала новая кампания по сбору средств. На этот раз со своим проектом вышла команда FogTile, которая разработала для настольных ролевых игр магнитный конструктор. Он включает в себя большие листы-локации и много элементов, из которых можно собирать собственные подземелья.

Команда предлагает первый продукт — стартовый набор «Пещера», в которую входят элементы подземного антуража.

Что внутри?

10 полей (локаций) 8×8 клеток

108 плит поля

30 малых дверей, 6 дверей больших

162 малых предмета

50 больших предметов

Всего 300 элементов декора.

Спешите, доступны ранние пташки и уникальная локация «логово паука». А ещё можно заказать тематические блокноты, стикеры, кружки и даже ложки! Кампания будет длиться месяц.