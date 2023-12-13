«Отойди-ка, сейчас я надеру себе зад!» — вышел первый трейлер «Кунг-фу Панды 4»

DreamWorks представила первый трейлер четвертой части «Кунг-фу Панды».

По сюжету По должен стать духовным лидером Долины Мира, но есть несколько проблем. Во-первых, герой мало смыслит в духовном лидерстве. Во-вторых, ему нужно найти и обучить нового Воина-дракона. В-третьих, По предстоит одолеть еще одного могучего злодея — волшебницу Хамелеон, которая может превращаться в любое существо и перенимать его способности, включая самого протагониста.

В режиссерском кресле Майк Митчелл, снявший «Шрека навсегда». А главную роль вновь исполнил Джек Блэк.

Премьера состоится 29 марта 2024 года.