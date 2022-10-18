«Падение Левиафана» вышло на русском языке. Это финал НФ-саги Джеймса Кори «Пространство»

Издательство «Фантастика Книжный клуб» без лишнего шума и громких анонсов выпустило в продажу у себя на сайте «Падение Левиафана» — финальный том научно-фантастической саги «Пространство» Джеймса Кори.
Падение Лаконской империи освободило из-под власти Уинстона Дуарте более 1300 солнечных систем. Но древний враг, погубивший строителей врат, не дремлет и вновь начинает войну против нашей вселенной. В безжизненной системе Адро научная группа Элви Окойе отчаянно пытается понять природу строителей врат и причину их гибели. Для этого Элви готова рискнуть собой и не вполне человеческими детьми, на которых падает вся тяжесть научного поиска. Полковник Алиана Танака ведет охоту за беглой дочерью Дуарте по всему пространству освоенных человечеством систем, разыскивая самого исчезнувшего императора. А Джеймс Холден с командой «Росинанта» пытается сложить будущее человечества из руин и обломков прошлого. В то время как невообразимые силы добиваются уничтожения всего человечества, перед Холденом с его странными союзниками открывается последний отчаянный шанс объединить человечество в великую галактическую цивилизацию, избавленную от войн, розни, лжи и секретов. Но не обойдется ли победа дороже поражения?
Характеристики русскоязычного издания: твердый переплет, 592 страницы, формат: 60х90/16.
Ранее издательство выпустило «День памяти» — сборник рассказов Кори во вселенной «Пространство». Теперь можно считать, что цикл переведён полностью.
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