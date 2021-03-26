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    «Пандора Бокс» открыла предзаказ на русскоязычное издание «Неизвестных арми»

    26 марта 2021
    Кот-император
    26.03.2021
    900
    1 минута на чтение

    Издательство «Студия «Пандора Бокс» запустила предзаказ на выпуск русскоязычной версии настольной ролевой игры «Неизвестные армии». В его рамках локализуют руководство игрока и несколько приключений по третьей редакции правил.

    «Пандора Бокс» открыла предзаказ на русскоязычное издание «Неизвестных арми» 1

    «Неизвестные армии» — игра в жанре психологического ужаса, события которой происходят в альтернативной современности. Мир окутан пеленой м’агии — силы, что берёт своё начало из человеческих страстей и страхов. Здесь игроки берут на себя роли вроде бы простых людей, обуреваемых какой-то страстью настолько, что они готовы ради неё пойти на всё. Каждый жаждет чего-то своего: правды, справедливости, власти, искупления. Игрокам предстоит распутывать замысел Незримого пантеона — сущностей, что когда-то были людьми, а теперь стали воплощением м’агии. Именно Пантеон стоит за городскими легендами, теориями заговора, необъяснимыми катастрофами и тщательно скрываемыми технологиями.

    Магия здесь отличается от привычных фэнтезийных историй. Персонажи черпают силу в накоплении денег (плутомантия), клише из фильмов (киномантия), чужих секретах (криптомантия) и тому подобном. Выбор школы накладывает жёсткие табу на поведение героя, нарушение которых влечёт серьёзные последствия.

    В рамках предзаказа можно получить: основную книгу правил «Играй» (первая из трёх ключевых книг), ширму ведущего и три кампании «В поисках утраченного универм’ага», «Запретная медицина» и «Молодые практики». Книга — около 200 страниц — включает в себя описание мира, правила игры, правила создания персонажей, описание сверхъестественных феноменов, 26 примеров личностей, 8 школ магии и многое другое. В каждую кампанию — 36 страниц — входят пять готовых персонажей, основной сюжет, описание ключевых мест и персонажей, а также три варианта развития.

    Книга обойдётся в 2290 рублей для «ранних пташек» (или в 2390 рублей). Каждая кампания — 690 рублей. Дополнительно можно приобрести игральные кости, бланки персонажей и цифровые версии наград.

    Доставить всё обещают к декабрю этого года.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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